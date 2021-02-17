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Массовые рассылки сообщений в лички телеграм в настоящий момент это самый мощный метод продвижения бизнеса в Телеграм. С программой telegram soft, сообщения которые вы рассылаете обойдутся для вас очень дешево.При этом вы будете иметь возможность лично отфильтровывать только живых и заинтересованных в вашем товаре или услуге пользователей.От заявок и заказов не будет отбоя!