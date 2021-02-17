Регистрируйте аккаунты с помощью более 10 смс-сервисов в несколько потоков
Собирайте аудиторию с любых Телеграм-групп. Фильтруйте базы и получайте исключительно живую ЦА
С запущенным автоответчиком Ваши боты будут отвечать на входящие сообщения круглосуточно
Используйте аккаунты чтоб накручивать просмотры на публикациях в каналах
Собирайте живую аудиторию с любых Телеграм-групп используя функцию сбор писавших в чат
Приглашайте свои аккаунты по реферальной ссылке в ботов
Добавляйте в свои группы (чаты) telegram собранную целевую аудиторию, отфильтровав ее по активности
Можно делать массовые рассылки своих рекламных сообщений в лички ранее собранной аудитории, так же можно слать сообщения в чаты
С помощью программы telegram soft можно накрутить подписчиков на своих каналах и просмотры на посты в телеграме
Соберите вашу целевую аудиторию с разных телеграм-чатов и отфильтруйте её по активности
Участвуйте в анонимных голосованиях и ставьте разные реакции на постах в канале
С помощью чеккера можно проверить номера мобильных телефонов на наличие их в телеграме, тем самым еще больше увеличить свою базу
Позволит с легкостью использовать аккаунты одновременно подключаясь к ним из разных мест.
Конвертируйте свои сессии в TData для использования на Telegram Desktop.
Конвертируйте свои TData в сессии для использования в нашей программе.
Позволит Вам собрать аудиторию Telegram пользователей в определённой гео локации по всему миру.
Собирайте аудиторию по ключевым словам в БИО пользователей Telegram и получайте еще качественную аудиторию.
Подключайтесь к найбольшей сети по накрутке vTope и зарабатывайте на просмотрах, реакциях и подписках.
Используйте уникальнейшую возможность первым перехватить свежего клиента.
С этой функцией Вы всегда будете первым поставившим реакцию на новый пост.
Как правило именно первые коментарии наиболее часто просматриваемые, так пусть он будет именно Ваш!
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Разосланых сообщений
Рассылайте свои рекламные сообщения по пользователям, номерам телефонов или Телеграм-группам. Поддерживаются все варианты оформления текста,есть возможность рассылать аудиофайлы в виде голосовых записейПодробнее
Массовые рассылки сообщений в лички телеграм в настоящий момент это самый мощный метод продвижения бизнеса в Телеграм. С программой telegram soft, сообщения которые вы рассылаете обойдутся для вас очень дешево.При этом вы будете иметь возможность лично отфильтровывать только живых и заинтересованных в вашем товаре или услуге пользователей.От заявок и заказов не будет отбоя!Подробнее
Аудиторию можно собрать не только с открытых, но и с закрытых Телеграм-групп.Есть удобная настройка фильтрации по последнему времени онлайна,которая поможет вам собирать только живую и активную аудиторию, исключая ботовПодробнее
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Друзья, в данной статье речь пойдёт о самом базовом этапе, так сказать, как же установить Telegram Prime и начать работу?
Я гнал на 50 потоках, поэтому если запускать их сразу, любимый дефендер активейта начинает кидать защиту + выдавать нет страны. Поэтому плавный запуск тут очень пригодится, чтобы избежать таких неудобных моментов.
Сразу начну с небольшого предисловия, это МОИ настройки, если кто-то считает иначе, я вообще не настаиваю) Можете написать свою статью я включу её в список статей, ну а пока я постараюсь расписать ряд моих настроек
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