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Telegram Prime - это совершенно новый софт вобравший в себя опыт прошлых версий. Основная задача на сегодняшний день это своевременные обновления и быстрые хотфиксы

Авторегистрация аккаунтов (многопоточная)
Авторегистрация аккаунтов (многопоточная)

Регистрируйте аккаунты с помощью более 10 смс-сервисов в несколько потоков

Инвайтер по Id
Инвайтер по Id

Собирайте аудиторию с любых Телеграм-групп. Фильтруйте базы и получайте исключительно живую ЦА

Автоответчик
Автоответчик

С запущенным автоответчиком Ваши боты будут отвечать на входящие сообщения круглосуточно

Накрутка просмотров
Накрутка просмотров

Используйте аккаунты чтоб накручивать просмотры на публикациях в каналах

Сбор только активной аудитории
Сбор только активной аудитории

Собирайте живую аудиторию с любых Телеграм-групп используя функцию сбор писавших в чат

Приглашение рефералов в ботов
Приглашение рефералов в ботов

Приглашайте свои аккаунты по реферальной ссылке в ботов

Инвайтер в группы
Инвайтер в группы

Добавляйте в свои группы (чаты) telegram собранную целевую аудиторию, отфильтровав ее по активности

Рассылка сообщений
Рассылка сообщений

Можно делать массовые рассылки своих рекламных сообщений в лички ранее собранной аудитории, так же можно слать сообщения в чаты

Массовые накрутки
Массовые накрутки

С помощью программы telegram soft можно накрутить подписчиков на своих каналах и просмотры на посты в телеграме

Парсер аудитории
Парсер аудитории

Соберите вашу целевую аудиторию с разных телеграм-чатов и отфильтруйте её по активности

Накрутка реакций и голосований
Накрутка реакций и голосований

Участвуйте в анонимных голосованиях и ставьте разные реакции на постах в канале

Чеккер номеров
Чеккер номеров

С помощью чеккера можно проверить номера мобильных телефонов на наличие их в телеграме, тем самым еще больше увеличить свою базу

Релогин сессии
Релогин сессии

Позволит с легкостью использовать аккаунты одновременно подключаясь к ним из разных мест.

Конвертер Session - Tdata
Конвертер Session - Tdata

Конвертируйте свои сессии в TData для использования на Telegram Desktop.

Конвертер Tdata - Session
Конвертер Tdata - Session

Конвертируйте свои TData в сессии для использования в нашей программе.

Мощнейший Гео-парсер
Мощнейший Гео-парсер

Позволит Вам собрать аудиторию Telegram пользователей в определённой гео локации по всему миру.

Парсинг по БИО
Парсинг по БИО

Собирайте аудиторию по ключевым словам в БИО пользователей Telegram и получайте еще качественную аудиторию.

Автоматизация vTope
Автоматизация vTope

Подключайтесь к найбольшей сети по накрутке vTope и зарабатывайте на просмотрах, реакциях и подписках.

Авто-написания вступившим в чат
Авто-написания вступившим в чат

Используйте уникальнейшую возможность первым перехватить свежего клиента.

Автореакции к выходящим постам в канале
Автореакции к выходящим постам в канале

С этой функцией Вы всегда будете первым поставившим реакцию на новый пост.

Автокомментарии в каналах
Автокомментарии в каналах

Как правило именно первые коментарии наиболее часто просматриваемые, так пусть он будет именно Ваш!

НАШЕ СООБЩЕСТВО!

                       

645 108

Зарегистрированных номеров за этот месяц

2401

Пользователей онлайн

150 млн+

Зарегистрированных номеров за все время

496

Отзывов на форумах

3500+

Наше сообщество на форумах

400 млн+

Инвайтов за все время

                       

990 млн+

Разосланых сообщений

Начните продвижение в телеграм уже сейчас!

Начните продвижение в телеграм уже сейчас!

Рассылайте свои рекламные сообщения по пользователям, номерам телефонов или Телеграм-группам. Поддерживаются все варианты оформления текста,есть возможность рассылать аудиофайлы в виде голосовых записей

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Быстрый результат

Массовые рассылки сообщений в лички телеграм в настоящий момент это самый мощный метод продвижения бизнеса в Телеграм. С программой telegram soft, сообщения которые вы рассылаете обойдутся для вас очень дешево.При этом вы будете иметь возможность лично отфильтровывать только живых и заинтересованных в вашем товаре или услуге пользователей.От заявок и заказов не будет отбоя!

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Быстрый результат

Соберите живую аудиторию

Аудиторию можно собрать не только с открытых, но и с закрытых Телеграм-групп.Есть удобная настройка фильтрации по последнему времени онлайна,которая поможет вам собирать только живую и активную аудиторию, исключая ботов

Подробнее
Соберите живую аудиторию

Большой охват

Проверяйте сотни тысяч номеров телефонов на нахождение их в Телеграм. Один аккаунт всего за пару секунд может проверить до 1470 номеров! Сообщения можно слать даже по тем номерам пользователей, у которых нет юзернеймов!

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Большой охват

Наш форум

На нашем форуме вы найдете много мануалов по использованию Telegram Prime и другой полезной информации.

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Наш форум

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ОТЗЫВЫ НА ФОРУМАХ

Форум Клуба - Sunrise

Наш официальный собственный форум

Отзывы на ANTICHAT

Очень известный и популярный форум в России. Перейдя по ссылке ниже вы можете увидеть нашу ветку на форуме

Отзывы на ZENNOLAB

Крупнейший форум среди програм. Перейдя по ссылке ниже вы можете увидеть нашу ветку на форуме

ОБЗОР ПРОГРАММЫ

ЛИЦЕНЗИИ - ЦЕНЫ

ПОСТОЯННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
250$
  • Онлайн поддержка прямо в программе
  • Доступ в приватный чат 500+ чел
  • Бесплатные обновления
  • Магазин аккаунтов
  • Обучающие материалы
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Доступ неограничен
  •                                           Купить за Crypto Оставить заявку
Демо тариф
Бесплатно
  • Доступ на 72 часа
  • Онлайн поддержка прямо в программе
  • Бесплатные обновления
  • Магазин аккаунтов
  • Магазин прокси
  • Обучающие материалы
  •                                           Получить
ЛИЦЕНЗИЯ НА МЕСЯЦ
125$
  • Онлайн поддержка прямо в программе
  • Бесплатные обновления
  • Магазин аккаунтов
  • Обучающие материалы
  • Доступ на месяц
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Продление до ВЕЧНОЙ за 125$
  •                                           Купить за Crypto Оставить заявку

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ - ЦЕНЫ

КЛОННЕР ЧАТОВ
345$
  • Сбор истории чатов
  • Подготовка аккаунт
  • Редактор сообщений, редактируйте историю как вам нужно
  • Постинг истории по интервалам или как в оригинале
  • Гайд по использованию
  • купить
РЕПОРТЕР
175$
  • Возможность заблокировать канал конкурента
  • Возможность заблокировать бота конкурентов
  • Жалобы через инвайтинг в чаты
  • Многопоточная работа
  • Гайд по использованию
  • купить
КЛОННЕР КАНАЛОВ
105$
  • Автономное наполнение каналов
  • Замена ключевых слов + Выгрузка видео
  • Клоннер старых постов
  • Исключение нежелательного контента и добавление своего
  • Многопоточная работа (наполняйте сотни каналов одновременно)
  • Гайд по использованию
  • купить
ПЕРЕХВАТЧИК СООБЩЕНИЙ
100$
  • Поиск ключевых слов в чатах в режиме реального времени
  • Многопоточная работа
  • Пересылайте заявки куда вам нужно в канал, бот или аккаунт
  • Используйте ключевые слова или фразы
  • Получайте всегда горячих клиентов
  • Гайд по использованию
  • купить

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КОНВЕРТЕР ТЕЛЕГРАМ АККАУНТОВ (.session в .session+.json)
от 00.0 $
  • Бесплатно - На 24 Часа - 5 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 29 $ - Доступ на 30 дней - 100 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 44 $ - Доступ на 365 дней - 1000 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 99 $ - Неограниченное время и количество конвертаций
  • Бесплатные обновления
  • Помощь в использовании
  • Гайд по использованию
  • купить
КОНВЕРТЕР ТЕЛЕГРАМ АККАУНТОВ (.session или .session+.json в TData)
от 00.0 $
  • Бесплатно - На 24 Часа - 5 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 29 $ - Доступ на 30 дней - 100 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 44 $ - Доступ на 365 дней - 1000 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 99 $ - Неограниченное время и количество конвертаций
  • Бесплатные обновления
  • Помощь в использовании
  • Гайд по использованию
  • купить
КОНВЕРТЕР ТЕЛЕГРАМ АККАУНТОВ (TData в .session)(TData в .session+.json)
от 00.0 $
  • Бесплатно - На 24 Часа - 5 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 29 $ - Доступ на 30 дней - 100 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 44 $ - Доступ на 365 дней - 1000 конвертаций (в зависимости что наступит раньше)
  • 99 $ - Неограниченное время и количество конвертаций
  • Бесплатные обновления
  • Помощь в использовании
  • Гайд по использованию
  • купить
Рандомизатор фото/картинок для рассылок
от 00.0 $
  • Бесплатно - не более 3 копий за 1 раз
  • 20 $ - 10'000 копий на неограниченный срок
  • 30 $ - 20'000 копий на неограниченный срок
  • 50 $ - Неограниченное количество копий на неограниченный срок
  • Бесплатные обновления
  • Бесплатная Онлайн поддержка
  • Гайд по использованию
  • купить

СТАТЬИ И ЗНАНИЯ

Как установить Telegram prime?
Как установить Telegram prime?

Друзья, в данной статье речь пойдёт о самом базовом этапе, так сказать, как же установить Telegram Prime и начать работу?

Telegram-Soft5 Октябрь 2022

Метод регистрации Telegram от 19.02.2023
Метод регистрации Telegram от 19.02.2023

Я гнал на 50 потоках, поэтому если запускать их сразу, любимый дефендер активейта начинает кидать защиту + выдавать нет страны. Поэтому плавный запуск тут очень пригодится, чтобы избежать таких неудобных моментов.

Telegram-Soft19.02.2023

Настройки для Инвайта/Рассылки в ЛС/Рассылки по чатам
Настройки для Инвайта/Рассылки в ЛС/Рассылки по чатам

Сразу начну с небольшого предисловия, это МОИ настройки, если кто-то считает иначе, я вообще не настаиваю) Можете написать свою статью я включу её в список статей, ну а пока я постараюсь расписать ряд моих настроек

Telegram-Soft1 Февраль 2023

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